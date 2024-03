Nuove piante a dimora in piazza a Bicchio

VIAREGGIO - Piantiamo il futuro: un'iniziativa verde di Cia Toscana Nord nella Piazza dell'Amicizia nel quartiere viareggino

La piazza dell’Amicizia a Bicchio, nel comune di Viareggio, è diventata il cuore pulsante di un’iniziativa ecologica di grande rilevanza: “Piantiamo il Futuro”. L’evento ha visto la messa a dimora di piante di olivo e da frutta, generosamente donate dalla Cia Toscana Nord, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e la consapevolezza sulla necessità di proteggere il nostro pianeta.

Residenti, attivisti locali e bambini della scuola primaria locale si sono riuniti con entusiasmo per partecipare a questa giornata dedicata alla natura e alla comunità che ha visto la presenza dell’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi. Gli addetti ai lavori, armati di pale e innaffiatrici, hanno lavorato fianco a fianco coinvolgendo i bambini per creare un’area rigogliosa e accogliente, che servirà da polmone verde per la città.