Verdemura, 170 espositori per la più grande fiera del verde in Toscana

LUCCA - 170 espositori, la più grande manifestazione di giardinaggio in Toscana e la kermesse apripista delle fiere del settore a livello nazionale. E' il biglietto da visita di Verdemura 2024, il cui programma è stato presentato a palazzo Orsetti.

Verdemura, promossa da Lucca Crea e dal Comune e arrivata alla sua 15esima edizione, è in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Sulle mura urbane si potranno trovare vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto e altro ancora. Protagonista di questa edizione sarà il tulipano con una eccezionale collezione di varietà storiche ma è in programma anche un focus sulle camelie. Ma saranno tante le particolarità proposte dagli espositori.

Verdemura si propone anche come un grande appuntamento di rilievo culturale.

Anche quest’anno la manifestazione è abbinata a Collezionando, il festival del fumetto vintage pop in programma al polo Fiere il 23 e 24 marzo ed è possibile acquistare il biglietto per visitare entrambe le manifestazioni con un forte sconto.