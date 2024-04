Forte dei Marmi ospita il Bassano, vincere per passare il turno

HOCKEY PISTA - Sabato sera l'hockey Forte dei Marmi ospita il Bassano, in gara 2 dei quarti di finale per i playoff scudetto. In caso di vittoria passerebbe il turno senza necessità di rifarsi a gara 3.

L’Hockey Forte dei Marmi cercherà di chiudere subito i conti sabato sera alle 20,45 fra le mura amiche in gara due dei quarti di finale play off di hockey su pista di serie A/1 contro il Bassano che ha superato in Veneto con il punteggio di 3-1 evitando la terza partita e accedendo così alla semifinale, ma occorrerà prestare la massima attenzione. Il fattore campo con il pubblico a favore è sicuramente importante. Solita cosa spera di ottenerla anche il Lodi sulla pista del Sarzana battuto dopo i supplementari per 4-3 i liguri in casa loro sono un avversario non semplice da affrontare. Scenderanno in pista con campi invertiti domenica alle 18 il Trissino che riceve il Sandrigo ed il Follonica che se la vedrà con il Grosseto.

In serie A/2 la capolista Cgc Viareggio con 9 punti sulle seconde sabato sera alle 21 ospita il Matera, avversario che puntava alla serie A/1, poi i bianconeri dovranno recuperare la gara sospesa con il Sarzana il 25 febbraio scorso. La Rotellistica Camaiore al Pardini Sport Center se la vede con il Forte dei Marmi, mentre la Farmaè Pumas alla palestra Dorando Pietri al Varignano, ospita il Follonica. Completano la giornata Salerno-Prato e Castiglione-Sarzana.