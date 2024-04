Grandi e piccoli in festa a Versilia Kids

FORTE DEI MARMI - Centinaia di persone tra bambini e genitori hanno preso parte a Villa Bertelli alla prima edizione della manifestazione dedicata al mondo dei piccoli 0-12 anni. E gli organizzatori pensano già all'edizione 2025.

Buona, anzi ottima, la prima per Versilia Kids, il nuovo evento dedicati ai più piccoli accolto in questa calda domenica di aprile negli spazi di Villa Bertelli. Al suo debutto la manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Più informati Più Sicuri con il supporto della Fondazione, ha attirato una notevolissima partecipazione di famiglie fin dal primo mattino, attirate dalle tante attività – tutto a ingresso libero.

Dedicata ai bambini 0-12 anni ma rivolto essenzialmente ai genitori, che fuori dalla villa hanno potuto conoscere tra i numerosi stand varie attività e servizi utili per pianificare l’educazione dei figli, il loro tempo libero e la loro formazione.

Negli spazi interni della villa attività a ciclo continuo come i laboratori musicali e multimediali, lezioni di gruppo in lingua inglese, lavori manuali di gruppo. Nel giardini invece area pony, immancabile truccabimbi e giochi per tutte le età. Una prima riuscitissima edizione di Versilia Kids che promette già di tornare nel 2025.