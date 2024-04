La Fondazione Pera propone convegno sulla riforma Cartabia

LUCCA - Il giudizio civile in cassazione e un approfondimento sulla riforma: la Fondazione Giuseppe Pera di Lucca ha organizzato un convegno durante il quale è stato presentato anche l'ultimo libro di Piero Curzio gia' Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Il Nuovo giudizio civile di legittimità: la Fondazione Giuseppe Pera ha portato a confronto esperti in materia sui cambiamenti introdotti dalla riforma di fronte a un pubblico molto partecipato, nel complesso monumentale di San Micheletto.

Il convegno ha affrontato diversi argomenti, suddivisi in due sessioni principali. Un esame della riforma del giudizio civile di cassazione, con interventi legati alla sua funzione, l’ambito del controllo di legittimità e un approfondimento sui punti salienti della riforma. In occasione del convegno è stato inoltre presentato il volume, a cura di Pietro Curzio, “La Cassazione civile riformata”.L’evento ha visto il patrocinio e il contributo della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, dell’Ordine degli Avvocati di Lucca e della Camera Civile di Lucca. Con il patrocinio di: Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza; AISPC – Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile; SSA – Scuola Superiore dell’Avvocatura; UNCC – Unione Nazionale Camere Civili; AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani; CSDN – Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”; Aidlass – Forense; UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani; AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori; AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani sez. Toscana; CSDN – Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, sez. Toscana “Riccardo Del Punta”; Aidlass – Forense sez. Toscana; AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati sez. Lucca; UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani sez. Lucca.