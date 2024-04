Mazzei (Ait): “Sul futuro dell’acqua a Lucca ci sono dei vincoli di legge”

Lucca - “Aspettiamo le conclusioni della commissione speciale sul servizio idrico ma ci sono dei vincoli di legge”: il direttore dell’Autorità Idrica Toscana, Alessandro Mazzei commenta con grande cautela le notizie che arrivano da Lucca in merito ai progetti dell’amministrazione sul futuro della gestione del servizio idrico

Mentre si scalda il dibattito politico sul futuro del servizio idrico cittadino, maggioranza e opposizione sembrano almeno per ora fare i conti senza l’oste, vale a dire, l’Autorità Idrica Toscana. Sì perché alla fine, l’ultima parola spetterà proprio all’ente pubblico, incaricato di programmare, organizzare e controllare la gestione del servizio idrico nella nostra regione. Sarà infatti l’Ait a dover decidere se, come sostiene Palazzo Orsetti, Lucca ha i requisiti per scongiurare l’ingresso in Gaia e mantenere la gestione autonoma. Per farlo bisogna dimostrare l’esistenza sul proprio territorio di fonti di particolare pregio, la presenza di sorgenti in aree protette e una gestione assolutamente efficiente e poi creare una società di gestione completamente pubblica. L’amministrazione è sicura di avere le carte in regola ma a decidere sarà carte alla mano proprio l’Ait