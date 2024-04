Principe di Piemonte blindato per il Presidente del Tajikistan

VIAREGGIO - Il Presidente del Tajikistan, Emomali Rahmon, ha scelto di alloggiare al Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio per la sua tappa in Italia. Da giorni infatti l’albergo 5 stelle lusso e’ rimasto ‘blindato’ per garantire la massima protezione e riservatezza al Capo di Stato che ha prenotato l’intera struttura.

Il capo di Stato (alla guida del Tagikistan da quasi 30 anni e in carica fino al 2027) è arrivato assieme ad una delegazione di autorità del suo Paese: un totale di circa 50 persone – tutti uomini – alloggiate nei due piani dell’albergo sul lungomare. A Rahmon è stata riservata una lussuosa suite da 150 metri quadrati vista mare e in tipico stile italiano. Il soggiorno al Principe di Viareggio, scelto come base per le attività diplomatiche in Italia, termina con la giornata di oggi, venerdì 26, quando è previsto il ritorno in jet privato.

Il Presidente Rahmon tra l’altro nei giorni scorsi e’ stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, oltre ad aver visitato alcune tra le aziende di eccellenza in Italia.