Risparmio idrico e ruolo del cibo, in Garfagnana un convegno organizzato da Anci

FABBRICHE DI VERGEMOLI - Prosegue il percorso di “CibiAmo la Toscana”, il progetto di Anci Toscana sul territorio nato per diffondere e far conoscere le migliori pratiche e le innovazioni nel settore dell’alimentazione e dell’agricoltura

Nella splendida cornice di un ex convento del 1200 oggi adibito ad agriturismo e centro culturale si è tenuto il a Fabbriche di Vallico il convegno “La Valle dell’acqua e del profondo verde: fra risparmio idrico e cibo come identità”. Un evento organizzato da ANCI Toscana, con la collaborazione del comune di Fabbriche di Vergemoli, nell’ambito del percorso promosso da ANCI dal titolo “CibiAmo la Toscana”.

Al centro dell’iniziativa il tema del risparmio idrico, ormai cruciale in un mondo sempre più in crisi anche dal punto di vista delle risorse idriche a disposizione.

Tra i relatori anche Martina Lauri presidente del Gal Montagnappennino che ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste e il ruolo del cibo come presidio dell’identità del territorio, primo vero ambasciatore della sua storia e delle sue tradizioni.