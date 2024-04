Un gemellaggio nel nome di Giovanni Pascoli

BARGA - San Mauro e Barga, Emilia Romagna e Toscana: due comuni e due regioni unite nel nome di un accordo che verra' siglato per la valorizzazione dei luoghi pascoliani.

Sabato 6 aprile, anniversario della morte di Giovanni Pascoli, sarà firmato nella dimora che fu del poeta sul colle di Caprona a Castelvecchio, un patto di gemellaggio che lega le due città pascoliane per eccellenza: San Mauro Pascoli, paese natale del poeta, e Barga, sua dimora elettiva nell’età matura.

Negli scorsi giorni i consigli comunali delle due cittadine hanno approvato il gemellaggio, che assume un valore fortemente simbolico per due comunità geograficamente distanti ma unite per sempre attraverso la poesia di Giovanni Pascoli.

Il gemellaggio si inserisce sul solco di una collaborazione tra i due Comuni cresciuta negli ultimi anni: si pensi, tra le varie realizzazioni, a quella del “Lessico critico pascoliano”, volume che raccoglie in sé i contributi dei più autorevoli studiosi a livello nazionale, volti a raccontare la straordinaria contemporaneità dell’autore. Il patto impegna i due Comuni a condurre reciprocamente e in sinergia la valorizzazione della figura del poeta e la promozione dello sviluppo culturale e turistico delle due comunità.

I due sindaci Luciana Garbuglia e Caterina Campani firmeranno l’accordo alle 11,30 nel giardino di Casa Pascoli a Castelvecchio di Barga; la cerimonia, aperta alla cittadinanza, sarà preceduta alle ore 10.00 dalla celebrazione della S. Messa davanti alla cappella dove riposano il poeta e la sorella Maria. Grande soddisfazione per questo momento è stata espressa anche da chi ha sostenuto sin dall’inizio questo accordo: l’Accademia Pascoliana e la sua presidente prof.ssa Daniela Baroncini, e la Fondazione Giovanni Pascoli, il cui Presidente Alessandro Adami ne è stato primo promotore.