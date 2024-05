Tragedia all’Aquila: pilota 118 del Cinquale muore travolto da una cisterna

L'AQUILA - Un dramma che ha sconvolto il mondo dell'aviazione italiana ma anche la Versilia e la zona apuana. Paolo Dal Pozzo, 41 anni, copilota dell'elisoccorso del 118 con base al Cinquale, è morto sabato mattina in un tragico incidente in aeroporto.

E’ stato investito da un’autocisterna in fase di manovra all’aeroporto Parchi di Preturo dove era in programma per questo fine settimana l’air show delle Frecce Tricolori. Lo spettacolo è stato annullato e gli spettatori rimandati a casa. L’autocisterna stava per fare rifornimento proprio ai mezzi del 118 quando ha investito Dal Pozzo, schiacciandolo sotto le ruote senza lasciargli scampo.

Varesino di origine, Paolo Dal Pozzo viveva a Marina di Pietrasanta. Da molti anni era pilota della base elisoccorso della regione Toscana di Massa Cinquale Pegaso 3. Era un dipendente della Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo, mentre in passato aveva lavorato anche nella Marina Militare.

In una nota il messaggio di cordoglio della Asl Toscana Nord ovest. “Le condoglianze dell’Asl vanno alla società Avincis e soprattutto alla famiglia del pilota, morto in maniera cosi tragica. Si era sempre distinto per disponibilità e capacità”, è il saluto commosso dell’azienda sanitaria toscana.