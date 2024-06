La Farmaè dilaga contro il Friuli; bomber Remedi supera quota 100

BEACH SOCCER - Una giornata di festa. Per la Farmaè Viareggio, che al beach stadium “Matteo Valenti” travolge 14-6 il Friuli Venezia Giulia nella seconda gara della poule Scudetto di Serie A confermandosi in testa a punteggio pieno.

E per Alessandro Remedi, che nella goleada rifilata ai friulani segna addirittura 5 reti, raggiungendo e superando quota 100 in bianconero, ora è a 101. La formazione di Corosiniti si proietta dunque nel modo migliore possibile alla sfida contro la Domusbet Catania in programma sempre sulla spiaggia di casa e che mette in palio la Supercoppa Italiana.