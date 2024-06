Su il sipario sul Caffè della Versiliana: tutti gli incontri su NoiTv

PIETRASANTA - Svelato il ricco cartellone degli Incontri al Caffè: quasi 60 appuntamenti a luglio e agosto, trasmessi alle 22.30. Già sicuri i Vice Premier Tajani e Salvini, in attesa di conferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I più grandi nomi della cultura, della politica e del giornalismo italiano si apprestano a sfilare ancora un volta nel salotto estivo più celebre d’Italia. Il Caffè della Versiliana scopre le carte alla vigilia della sua 45esima edizione. Quasi 60 incontri dal 6 luglio al 31 agosto, nel rinnovato spazio intitolato a Romano Battaglia: tutti anche quest’anno trasmessi in esclusiva in Toscana da NoiTv, tutte le sere alle 22.30.

A richiamare il grande pubblico soprattutto i big della politica: confermati i Vicepremier Tajani e Salvini, i Ministri Sangiuliano e Santanchè, i Vice ministri Rixi e Paolo Sisto. Il segretario di Azione Calenda e il senatore a vita Mario Monti. In attesa di conferma la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein. E poi scrittori come Malvaldi, personalità della musica e dello spettacolo come Beatrice Venezi, Massimo Boldi, Giobbe Covatta.

Confermata la partnership con Regione Toscana e Toscana Promozione. Ma in vista del 2025 il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti ha ribadito la necessità di rinnovare la Versiliana, nei contenuti e – probabilmente – nella governance.