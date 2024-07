“Caronte” protagonista al Ciocco; Eliminator di successo

MOUNTAIN BIKE - Si è svolto al Ciocco il Campionato Italiano Giovanile MTB XCE. Tra gli Esordienti conquistano la maglia tricolore: Bodini, Nicoli, Turatta e Pirovano. tra gli Allievi si vestono di verde, bianco e rosso: Signorelli, Azzetti, Vaglio e Balliana. Grande successo infine della rassegna per la Ciocco Sport Lab.

Eliminator rovente al Ciocco dove nella giornata di domenica sono stati assegnati i titoli italiani giovanili di Cross Country Eliminator. La dinamica specialità delle ruote grasse si caratterizza per la sua esplosività, e in una delle giornate estive più calde dell’anno con l’insistente anticiclone Caronte si è sfidata la ‘meglio gioventù’ della MTB italiana. Con il profilo morbido dell’Appennino Tosco-Emiliano da una parte e quello più frastagliato delle Alpi Apuane dall’altra, si sono vestiti di verde,bianco e rosso: Marta Bodini, Federica Nicoli, Alessandro Turatta, Mattia Pirovano, Mariachiara Signorelli, Nicole Azzetti, Walter Vaglio ed Enrico Balliana, curiosamente ma non solo quasi tutti protagonisti anche sabato nello Short Track. Cala così il sipario sulla rassegna tricolore con grande soddisfazione dello staff organizzativo guidato dal direttore Valerio Barsella. Del resto i numeri della manifestazione sono eloquenti con un notevole numero di partecipanti e il Ciocco che come sempre ha riposto presente ospitando le specialità più moderne e spettacolari del panorama della MTB dimostrandosi e confermandosi un anno dopo l’Europeo all’altezza dell’appuntamento tricolore.