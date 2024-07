Lenny Kravitz, 2 ore di rock ed energia sul palco del Lucca Summer Festival

LUCCA - Un'altra notte da ricordare per il Summer Festival. Sul palco di piazza Napoleone è arrivato un leone del rock, l'americano Lenny Kravitz, tornato a Lucca cinque anni dopo la sua ultima esibizione. Inizio subito travolgente con uno dei suoi più grandi classici. Are you gonna go my way.

60 anni ma un fisico da ventenne, il chitarrista di New York ha suonato per due ore e il pubblico ha ballato e cantato senza sosta nonostante l’afa ed il gran caldo. E oltre ai classici sono arrivati anche i successi più recenti come Ticket421.

Quella di Lucca non rimarrà l’unica data in Toscana di Kravitz in Toscana, che tornerà in Versilia ad agosto per il Festival “La Prima Estate”.