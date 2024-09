Le storiche moto Ariel a Marina di Massa per uno storico raduno

MASSA - Un viaggio nel tempo su due ruote: le leggendarie moto Ariel sfilano a Marina di Massa per un raduno storico.

Marina di Massa punto di incontro per gli amanti delle due ruote con il raduno di moto storiche organizzato dall’Ariel Motorclub Italia.

I piloti del club hanno fatto tappa a Maria di Massa esponendo difronte al pontile moto che hanno solcato le strade italiane dal 1928 fino ad oggi. Il tour iniziato lo scorso 19 settembre si concluderà domenica 22 attraversando le regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, per un totale di 872 km percorsi in quattro giornate.

Partener dell’evento l’amministrazione comunale di Massa che ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Ariel Motorclub di ospitare un evento capace di portare sulla costa oltre 30 moto e piloti provenienti da tutta Europa.