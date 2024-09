Shelley Project, al via il contest letterario a Villa Webb

BAGNI DI LUCCA - E’ terminata a Bagni di Lucca la prima sessione per scrittori emergenti del contest letterario dedicato alla scrittrice Mary Shelley. Oltre 30 i partecipanti all'evento, promosso da Halloween Celebration, e che si è svolto a Villa Webb a Bagni di Lucca nei primi due weekend di settembre.

Shelley Project ha preso il via sabato 7 settembre (con la categoria scrittori non professionisti) e si è concluso domenica 15 settembre. A novembre 2024 una seconda sessione, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Il progetto, ideato da Stefano Nannizzi e prodotto da Loga Studio e Nero Creativelab , rientra nel palinsesto degli eventi di Halloween Celebration trentennale e vede il patrocinio di regione Toscana e altri enti.

Shelley Project si presenta come confronto letterario tra scrittori attraverso la produzione di un breve racconto fantastico inedito, ambientato nei luoghi legati a Mary Shelley, quindi Bagni di Lucca, Lucca, Viareggio e l’intera Lucchesia.

Il progetto nasce dalla volontà di riproporre la leggendaria sfida letteraria che si svolse a villa Deodati, già Villa Belle Rive, a Cologny, su lago di Ginevra in Svizzera, il 16 giugno 1816 quando gli amici Lord George Gordon Byron, il suo medico John William Polidori e il poeta Percy Bysshe Shelley, insieme alla sua futura moglie Mary e alla sorellastra Claire, decisero di cimentarsi in una sorta di “sfida” letteraria: ciascuno di loro avrebbe scritto il proprio racconto horror per poi confrontarsi nelle sere successive.