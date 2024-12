Banca Cornee Lucca, eccellenza a livello nazionale

LUCCA - Il Centro Conservazione Cornee “Piero Perelli” di Lucca esporta tessuti in tutta Italia consentendo a moltissimi ciechi e ipovendenti di tornare a vedere.

Una eccellenza confermata dai 1500 tessuti distribuiti in 11 mesi in tutta Italia dalla Banca delle cornee di Lucca che dal 1999 a oggi ha reso possibili migliaia di trapianti effettuati in tutta Italia.

In questi 25 anni, grazie alla struttura che adesso si trova all’interno dell’ospedale “San Luca”, molte persone hanno potuto ritrovare la vista, migliorando significativamente la loro qualità di vita.

Nel 2024 il centro lucchese ha distribuito 1443 tessuti totali fra corneali, frammenti di membrana amniotica, membrane amniotiche omogenizzate e sclere.

Un lavoro – come spiega la responsabile della Banca delle cornee Lorella Cruschelli – che si inserisce in una complessa rete regionale ed e’ reso possibile grazie all’impegno di tutti gli operatori coinvolti ad ogni livello.

I numeri confermano il ruolo del laboratorio del San Luca che ogni anno distribuisce i tessuti in Toscana, Lombardia, Lazio, Campania, Liguria, Piemonte, Sicilia. Il centro del San Luca si occupa di raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti corneali, ma anche di promuovere la cultura della donazione attraverso campagne di sensibilizzazione e collaborazioni con enti e associazioni.