Una buona Lucchese guadagna un punto d’oro (0-0) a Sassari

CALCIO C - Ultima del girone di andata per la Lucchese sul difficilissimo campo della Torres. Al "Vanni Sanna" di Sassari il compito pareva quasi proibitivo per i rossoneri di Testini che però se la sono giocata alla pari e a viso aperto. Ne scaturisce un giusto pareggio (0-0) che premia l'impegno e la buona crescita complessiva della squadra rossonera. Venerdì sera (ore 20,30) al Porta Elisa arriva il Pineto.

Trasferta in Sardegna per riprendere slancio in classifica e ritrovare il morale necessario per risalire la corrente. Al “Vanni Sanna” di Sassari la Lucchese se la vede però con la Torres, una delle squadre più forti del girone B. Testini, in panchina al posto dello squalificato Gorgone, concede fiducia alla formazione sconfitta in casa dall’Arezzo. Novità in attacco con Costantino al posto dell’infortunato Magnaghi e i difesa dove Fazzi (foto Gazzetta Lucchese) rileva Sabbione pure appiedato. Parte bene la Lucchese sempre pericolosa con l’estroso Saporiti e sempre a rischio con alcuni svarioni difensivi. Al quarto d’ora Torres vicinissima al vantaggio: lavoro di sponda di Scotto che difende bene il pallone appoggiandosi su Fischnaller, la conclusione dell’attaccante altoatesino è potente e velenosa ma sbatte sul palo e finisce a fondo campo. Adesso i sardi prendono il sopravvento e Fischnaller è un pericolo costante. Al 24esimo anche la Lucchese ha una ghiotta occasione: sul cross dalla destra, Saporiti si fa trovare bene sul secondo palo ma la sua conclusione termina fuori. Varela e Fischnaller seminano il panico ma i rossoneri tengono bene il campo. La partita resta avvincente con supremazia territoriale sarda ma la Pantera c’è. Ultima occasione allo scadere è della Torres: bella girata di testa del capitano dei sassaresi Scotto col pallone che sfiora l’incrocio dei pali. si va al riposo sullo 0 a 0. Canovaccio tattico non muta in avvio di ripresa. Saporiti, ex di giornata, vorrebbe far valere l’antica legge dell’ex ma la mira non è granchè. A metà ripresa per due volta Varela “grazia” la Lucchese ancora una volta preda di vistose amnesie difensive. Poi i rossoneri, in completo bianco panna, ribattono colpo su colpo ai sardi. Saporiti ci prova più volte così come dall’altra parte il solito Fischnaller, davvero un signor centravanti. L’ultimo tentativo di Brentan dalla distanza è solo accademico. Finisce con un equo 0 a 0. Punto prezioso per la Lucchese attesa venerdì sera (ore 20,30) dall’ultima gara del 2024 al Porta Elisa contro il Pineto.