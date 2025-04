Entella espugna Campobasso e sente profumo di serie B

CALCIO C - I liguri passano 2 a 0 in Molise e allungano a+8 sulla Ternana che crolla in casa con il Carpi. A tre giornate dalla fine la squadra di Gallo è virtualmente in serie B, In coda è lotta ancora serrata e, nonostante tutte le vicissitudini e la pesante sconfitta di Pontedera, la Lucchese avrebbe ancora la possibilità di evitare i playout. In grave affanno Legnago Salus e Sestri Levante.

“I bimbi crescono e le mamme imbiancano”. Così, tanto per spargere un pizzico di nostalgia, recitava un pezzo tanto di moda nei lontanissimi anni ’50. Beh sì, il campionato vola via e le situazioni si delineano, anzi si decidono. Alla 35esima giornata del girone B di serie C la Virtus Entella è virtualmente in serie B. I biancocelesti di Fabio Gallo cantano due volte a Campobasso. All’Avicor Stadium di Selvapiana ci mette mezz’ora la capolista a sbrigare la pratica. Prima il vantaggio firmato da Di Nola al 18esimo e all’incedere della mezz’ora il raddoppio di Corbari. Sul doppio vantaggio l’undici ligure controlla con padronanza e attende la graditissima e sorprendente notizia della clamorosa sconfitta interna della Ternana. Già, i rossoverdi del neotecnico Fabio Liverani chiamato al capezzale delle Fere per tentare l’impresa. Dopo il tracollo di Lucca però gli umbri cadono ancora. La partita con il Carpi è assai complicata e quando al 70° Maestrelli viene espulso nel tentativo di fermare un contropiede ospite allora si intuisce che potrebbe finire anche peggio. Detto e fatto. A pochi secondi dal 90° cala il gelo sul Liberati: Carpi in vantaggio e corsaro con il gol decisivo di Casarini che rinverdisce l’antica zona del quasi omonimo Cesarini. A Chiavari possono preparare la festa. Tutto da decidere invece in coda dove si complica la faccenda per Legnago Salus e Sestri Levante. Qui la ligure di turno non sorride affatto perchè la sconfitta interna con il Milan Futuro è pesantissima poichè si trattava anche di un confronto diretto. Al “Sivori” Montebugnoli porta avanti i rossoblu padroni di casa dopo appena sei minuti e per il Piccolo Diavolo pare complicarsi terribilmente. Ma nella ripresa la squadra di Oddo perviene al pareggio con Alesi. E poi anche qui un rosso sventolato sotto il naso di Cominetti lascia il Sestri in dieci. Ne approfitta il Milan che addirittura la vince con la rete di Ianesi. Tempi bui anche per il Legnago Salus sconfitto in casa dalla Pianese. I bianconeri di Formisano vanno in gol al 35° del primo tempo con Mignani e raddoppiano in avvio di ripresa con Bacchin. E’ una battuta d’arresto cruciale per i veneti che rimangono nello scomodo ruolo di fanalino di coda e a cui resta soltanto la speranza di scavalcare il Sestri e di evitare la forbice che alla fine porterebbe entrambe le squadre in serie D. A 270′ dalla fine tutto può ancora succedere, almeno in zona -salvezza.