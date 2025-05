Le Mura Spring travolge la Nico; adesso la favola è solo…biancorossa

BASKET B DONNE - Vittoria limpida e senza e senza ombra di discussione. Le Mura Spring espugna (45-61) il parquet del PalaPertini annichilendo la forte Nico Basket. Gara sontuosa di tutta la squadra di coach Ferretti che ha condotto il match dall'inizio alla fine. Adesso nei quarti di finale della fase nazionale ci sarà la Milano Star.

Spring da favola e allora il sogno continua…Partita eccellente per non dire di meglio della squadra lucchese sul campo temibile e insidioso della Nico Basket. Al PalaPertini buona presenza di tifosi arrivati dalla vicina Lucca per sostenere Michelotti & C. E’ la bella, gara-3, ma la più bella del reame fin dalle prima battute, anzi l’unica bellezza del reame, è la squadra di coach Ferretti che gioca con una ferocia agonistica e una tecnica senza eguali. Ne scaturisce la miglior partita nel momento più importante della stagione. Nico è annichilita e non si raccapezzerà mai in 40′ di pura sofferenza e inutile rincorsa per le padrone di casa di coach Rastelli. Eloquenti i parziali che non hanno bisogno di ulteriori commenti: 4-16, 26-34 (all’intervallo lungo) e 40-47 (al 30esimo) che però non rendono del tutto l’idea di una partita sempre sotto controllo e gestita con autorità dalle biancorosse. Si va in scioltezza quasi con il pilota automatico inserito e con Paulsson, Michelotti e Titta Maffei nel ruolo di trascinatrici. Tutto il resto è…gioia. Finisce 45 a 61 e coach Ferretti può dar luce a tutto il suo proverbiale sorriso. Stravinta la bella adesso il bello chissà deve ancora venire perchè questo Le Mura Spring è in stato di grazia e può davvero giocarsela con tutte. Anche contro quella Milano Star che ha nelle proprie fila giocatici di categoria superiore come Elena Bestagno e Sara Bocchetti. Gara di andata dei quarti di finale della fase nazionale sabato 24 maggio al Palatagliate di Lucca, ritorno la settimana dopo a Como, ancora da decidere se sabato 31 maggio oppure domenica 1 giugno. Chi la spunterà se la vedrà in semifinale contro la vincente del confronto tra Lazio 2 e Piemonte 1. Sullo sfondo la parolina magica chiamata A2.