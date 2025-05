Lucart apre le sue porte per mostrare un esempio di economia circolare

BORGO A MOZZANO - In un momento cruciale per il futuro del packaging in Europa, con il regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) al centro del dibattito politico e industriale, FBCA – The Food and Beverage Carton Alliance porta un esempio concreto di come la transizione verso un modello circolare sia già possibile, funzionante e sostenibile.

Ad esserne protagonista è l’impianto Lucart a Diecimo, una delle principali realtà europee nel recupero della cellulosa, che grazie al processo di recupero trasforma i cartoni per bevande post-consumo in nuovi prodotti di alta qualità. Una dimostrazione reale di economia circolare applicata, che riduce l’uso di risorse non rinnovabili e supporta un modello produttivo a basse emissioni.

FBCA – The Food and Beverage Carton Alliance nasce nel 2025 con l’obiettivo di rappresentare l’intera filiera dei cartoni per bevande e alimenti, promuovendo raccolta, riciclo e innovazione responsabile.

Con sede a Bruxelles e una rappresentanza anche in Italia, l’Alleanza riunisce i principali produttori di cartoni per bevande e alimenti e i loro fornitori di carta e cartone, operando come piattaforma industriale per il dialogo normativo, la cooperazione tecnica e la promozione di modelli di sviluppo realmente sostenibili