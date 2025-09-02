I quattro della Virtus Lucca ai mondiali di atletica di Tokyo

ATLETICA - Diramate le convocazioni in vista del campionati del mondo di atletica leggera che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 121 settembre. Sono 90 gli atleti selezionati dal CT Antonio La Torre e tra questi ben quattro provenienti e di estrazione-Virtus Lucca. Si tratta di Marcell Jacobs (100 metri e 4x100); Idea Pieroni (salto in alto); Stefano Sottile (salto in alto) e Matteo Oliveri (salto con l'asta).

Jacobs torna laddove nel 2021 vinse il titolo olimpico anche se quest’anno non si è quasi mai visto. Idea Pieroni (1,92 l’8 giugno proprio al meeting di Lucca) si spera possa recuperare una buona condizione dopo l’infortunio alla caviglia sinistra. Stefano Sottile, quarto alle Olimpiadi di Parigi, ha indossato la maglia della Virtus nelle ultime due finali Oro dei CDS. Infine il sanremese Matteo Oliveri, scoperto giovanissimo dal DT Matteo Martinelli e che si è guadagnato la chance iridata salendo a 5,71.