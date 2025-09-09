Meeting Città di Lucca avanza ancora: ora è 71° al mondo

ATLETICA - Il punteggio più alto mai realizzato prima e il piazzamento al 71° posto al mondo, il migliore della sua breve storia. La quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca (8 giugno) si colloca di diritto nella miglior posizione mai raggiunta prima in una classifica che tiene conto di tutte le competizioni a livello mondiale.

In tal senso vanno intese anche le tappe della Diamond League e quelle Gold, Silver e Bronze del World Athletics Continental Tour 2025. Un risultato eccezionale che, a distanza di tre mesi dall’eccellente riuscita dell’evento, riaccende nuovamente l’attenzione sull’edizione dell’8 giugno e invita alla riflessione sull’autentico miracolo sportivo che ormai da quattro anni (solo dal 2022) va in scena al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca dove, grazie all’impeccabile organizzazione dell’Atletica Virtus e all’abilità dei due meeting-director Matteo Martinelli e Paolo Traversi, si sfidano in pista e in pedana le star dell’atletica leggera internazionale. Una soddisfazione che premia l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione all’atletica ripagando anche gli sforzi organizzativi necessari alla rassegna – realizzata con il sostegno di Regione Toscana e Comune di Lucca e con la collaborazione della Fidal – e la fiducia dei vari partner, primo fra tutti il title sponsor Italiana Assicurazioni, che rendono possibile una manifestazione di tale livello. Tutto ciò incentiva a garantisce assoluta convinzione nel preparare un’altra magnifica edizione, quella in programma nel 2026.