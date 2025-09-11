Antonio Rusce cala il bis al 43esimo rally di Casciana Terme

MOTORI - E’ stato di nuovo il reggiano Antonio Rusce, in coppia con Gabriele Zanni su una Skoda Fabia RS Rally2, ad imporsi nel 43° Rally di Casciana Terme, gara organizzata da Laserprom 015 con il forte supporto dell’Automobile Club Pisa e svolta tra la serata di ieri con la “superprova” di Pontedera e proseguita oggi con altri sei impegni cronometrati.

Penultimo atto della Coppa Rally di Zona 7 con il rally di Casciana Terme per una sfida tanto tirata quanto spettacolare, dove Antonio Rusce, driver reggiano di Rubiera, ha vinto di forza andando a bissare l’alloro del 2024, superando una nutrita schiera di pretendenti al successo. Rusce e Zanni hanno preso il comando della classifica dalla seconda PS guidando con forza e lucidità fino alla bandiera a scacchi, in una gara utile test in vista della penultima prova “tricolore” di Cassino. Seconda posizione d’effetto e iniezione di fiducia per l’equipaggio ufficiale di Toyota Italia formato da Thomas Paperini e Andrea Gabelloni, con la GR Yaris Rally2, ripresa in mano dopo una pausa di sei mesi dall’incidente del Rally al Ciocco. Per l’intero arco della gara i duo pistoiese/massese ha tenuto sulla corda Rusce e allo stesso tempo ha potuto riprendere gli equilibri necessari per la guida di alto livello, anche loro in vista del rientro al Rally del Lazio. Completa il podio assoluto il pistoiese Daniele Silvestri, su Skoda Fabia, assecondato da Marraccini. Partito in sordina da una nona posizione, il pilota di Montale si è impegnato al massimo con una bella progressione che lo ha portato nell’attico della classifica, di fatto riducendo il passivo dal leader di Campionato, qui assente, Giacomo Vargiu, e rimandando la pratica di campionato proprio all’ultima gara stagionale di Pistoia tra un mese. Tra le vetture a due ruote motrici bella affermazione di Christopher Lucchesi, in coppia con Bracchi, su Peugeot 208 Rally4. Pure Lucchesi Jr è tornato alle gare da poco, a Lucca ad inizio agosto, dopo una lunga pausa per un incidente anche in questo caso alla prima “tricolore” del Ciocco e ha usato questa corsa per riprendere ulteriormente ritmo. Una prova di nuovo convincente, per una vittoria che non era comunque scontata. Lucchesi ha saputo prendere bene le misure del percorso, chiudendo poi con ampio merito in una cristallina decima posizione assoluta.