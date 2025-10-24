Cardio Lucca apre le porte a tutti i cittadini

LUCCA - Porte aperte a CardioLucca. Quest'anno la kermesse dedicata al cuore, ideata dal professor Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia di Lucca, sarà aperta alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliono informarsi sui progressi nella cura delle malattie cardiovascolari.

L’appuntamento è dal 13 al 15 novembre all’’auditorium di San Francesco con ingresso, appunto, libero.

D’altra parte le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia e in Toscana la stima è quella di circa 14.000 morti cardiovascolari all’anno. Al San Luca ogni 15 ore c’è un ricovero sindrome coronarica acuta.