CGC batte il Novara e cala il tris; Forte dei Marmi corsaro in Puglia

HOCKEY A1 - Il CGC Viareggio di Mirco De Gerone, con un tocco di precisione del suo bomber Federico Ambrosio, si porta a casa altri tre punti, arrivando a quota nove vincendo 2-1 contro il Novara per il campionato di A/1 di hockey su pista. Prima del match è stato ricordato dagli Ultras e dalla società, Mario Giannelli, tifoso bianconero prematuramente scomparso l'anno scorso.

Il Novara è uscito a testa alta dal Palabarsacchi. Al gol iniziale di Maniero, risponde per i locali capitan D”Anna. Nella ripresa un tiro perfetto e preciso di Ambrosio sul primo palo regala il successo al CGC. In mezzo ci sono due tiri diretti falliti più per la bravura dei due portieri. Clamoroso il doppio palo di Torres per il Novara a 4′ dalla fine. Padroni di casa che non hanno utilizzato Muglia non al meglio. Mirco De Gerone non è rimasto soddisfatto della prova dei suoi. Successo prezioso in rimonta del Versilia Hockey Forte sulla difficilissima pista di Giovinazzo per 6-5. Dal 5-3 a favore dei pugliesi a 6′ dal termine, con due conclusioni di Ballestero e il gol partita del giovane argentino Tomas Lopez per tre punti davvero pesanti. Il Giovinazzo nel finale di primo tempo è stato sorpreso dai rossoblù che si erano portati sul 3 a 1. L’orgoglio biancoverde è venuto fuori nella ripresa col parziale di 3-0. Le reti del portoghese Cardoso e di Clavel, hanno permesso un nuovo sorpasso, ma disattenzioni difensive sono state determinanti ribaltando il match dal 4-3 al 5-6. E martedì c’è il super derby Forte-Viareggio, molto atteso in Versilia.