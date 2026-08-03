Lamma: “Mai così caldo in Toscana”; e ora attenzione ai fenomeni estremi

TOSCANA - Mai così caldo in Toscana come questa estate. E nei prossimi mesi ci sarà da stare attenti ai fenomeni estremi provocati dall'energia rilasciata dagli oceani. Non ha usato giri di parole Francesco Meneguzzo, commissario straordinario del Laboratorio meteorologico Lamma, per descrivere quelli che ormai sono fenomeni atmosferici fuori da ogni statistica.

Le ultime rilevazioni sono impressionanti.

Ed è molto probabile, al di là delle rilevazioni ufficiali, ha aggiunto Meneguzzo, che questo sia il luglio più caldo da molti secoli in qua. Data questa situazione, dobbiamo attenderci fenomeni estremi nei prossimi. Il Mediterraneo occidentale, il nostro mare, è tra quelli che si sta caricando della maggiore energia.

L’obiettivo per l’autunno 2026 del Lamma è quello di lanciare un prototipo sperimentale che preveda, per macroaree della Toscana su finestre di sei ore, la probabilità di fulminazioni nelle successive 48 ore.

Il presidente Giani ha invece annunciato entro settembre una legge per nuove piantumazioni di alberi e verde per ridurre le temperature nelle aree urbane e la realizzazione di nuovi invasi e specchi d’acqua per fronteggiare periodi di siccità.