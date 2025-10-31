Lucca sul podio delle città scelte per il weekend di Ognissanti: scavalca anche Parigi

LUCCA - Nella speciale classifica del portale Holidu delle località scelte dai turisti italiani arriva dietro solo a Roma, spinta anche dall'effetto Comics

Lucca scavalca di prepotenza Parigi e tallona Roma, piazzandosi al secondo posto tra le mete più amate dai turisti italiani per passare il weekend di Ognissanti 2025. Quest’anno, con il 1° novembre di sabato, non è riuscita l’operazione ponte, ma in ogni caso in molti hanno deciso di lasciare la propria città per un breve periodo di relax.

E, secondo la classifica di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, Lucca, spinta anche dall’effetto C0mics, guadagna la medaglia d’argento, stretta tra due avversarie ben più grandi di lei, come le capitali d’Italia e di Francia.

Barcellona e Firenze completano la top 5. Tra le regioni italiane prevalgono la Toscana e la Campania con ben 4 località in classifica ciascuna, seguono Lombardia e Piemonte con 3 mete. Predilette le località italiane: su 30 destinazioni, 23 sono italiane e solo 7 sono estere (4 in Spagna e una ciascuna per Francia, Inghilterra e Austria).