Una mostra e un incontro per parlare di sicurezza sul lavoro a Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA - “La sicurezza tra i luoghi di lavoro, tra realtà e prospettive future” è stato il titolo e il tema dell’incontro che si è svolto presso la sala Suffredini a Castelnuovo Garfagnana che ha visto anche l’inaugurazione della mostra “Non numeri ma persone”.

L’esposizione fotografica, promossa dall’Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti, nata a Piombino nel 1998 dopo la morte del giovane operaio Ruggero Toffolutti, offre un intenso percorso visivo e narrativo che dà volto e voce alle vittime di incidenti sul lavoro, trasformando le statistiche in storie di vita, affetti e speranze interrotte.

Poi la tavola rotonda sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, promossa dal Comune di Castelnuovo, moderata da Roberto Guidotti e che ha visto la partecipazione di rappresentanti di Confindustria Toscana Nord, CGIL, CISL, UIL, INAIL e U.O. Prevenzione e Sicurezza Area Nord, in un confronto costruttivo su prevenzione e tutela dei lavoratori.

La mostra è stata resa possibile grazie alla collaborazione e alla presenza dei volontari di FNP CISL Garfagnana, SPI CGIL Garfagnana e UILP Garfagnana – Valle del Serchio, a conferma dell’impegno condiviso nel promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto per la vita di chi lavora. Resterà aperta fino al 9 novembre