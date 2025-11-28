Al Teatro Giglio lo spettacolo gratuito “The Black Blues Brothers”

LUCCA - Gli auguri di Natale con lo spettacolo The Black Blues Brothers al Teatro del Giglio: è l'evento programmato dal Teatro e offerto alla città da Bper Banca e Fondazione Banca del Monte di Lucca che andrà in scena mercoledì 10 dicembre alle 21.
L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è stato presentato da Silvia Del Carlo, vice presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Paolo Nini Responsabile Territoriale Retail Toscana di Bper Banca e da Cataldo Russo, direttore artistico del Teatro.
Sarà una festa ricca di momenti spettacolari sulla colonna sonora del cult movie The Blues Brothers: piramidi umane, limbo col fuoco, gag esilaranti e molto altro ancora.
I ticket gratuiti per assistere allo spettacolo saranno distribuiti dalla biglietteria del Teatro del Giglio fino a esaurimento posti a partire da sabato 6 dicembre.