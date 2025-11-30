Nottolini si butta via e la Peri Grosseto la spunta al tie break

PALLAVOLO C DONNE - Davvero difficile commentare una sconfitta cosi. La Nottolini butta via una vittoria che sarebbe meritata ed invece per un blackout di 8/9 punti nel quarto parziale (con il classico blocco mentale che tra attacchi sbagliati e soprattutto una sequenza di fila di servizi sbagliati) consentivano al Grosseto di chiudere la gara (3-2) grazie al 15/13 maturato al tie-break del quinto set.

La cronaca della partita del Pala Atleti Azzurri di Grosseto ci suggerisce di una Nottolini parsa in chiaro progresso e che parte bene aggiudicando 25 a 20 il primo set dopo aver sciorinato anche una buona cifra tecnica. Probabilmente decisivo il secondo parziale che potrebbe dare il colpo di grazia alle maremmane ma che le bianconere di Mataluna non riescono a chiudere anzi cedono 26 a 28. Quasi una frustata per le capannoresi che nel terzo set tornano a fare la voce grossa imponendosi a 18. Poi con la partita in mano affiorano troppi errori che permettono alla Peri di restare a galla e di portare la contesa al tie break. Quinto set che vede alternanza nel punteggio e nelle emozioni ma che favorisce le maremmane capaci di chiuder sul 15 a 13. E pensare che Mvp di serata con ben 26 punti è stata Giulia Mannucci. Davvero difficile tornare in casa Nottolini accettare un solo punto. L’aspetto confortante della serata è che Catani & C. sanno benissimo che la strada intrapresa nelle ultime due gare è quella giusta sotto il profilo della tenacia e anche della cifra tecnica. Sabato prossimo (ore 21) al PalaPiaggia arriva la Emmegel Calenzano, ottava in classifica con 12 punti, tre in più delle capannoresi e quindi a portata di aggancio.