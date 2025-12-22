Torna venerdì a Vallecchia la 71esima Coppa di Santo Stefano

Torna venerdì a Vallecchia la 71esima Coppa di Santo Stefano

Atletica
Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

ATLETICA - Giunta alla 71esima edizione la Corsa di Santo Stefano a Vallecchia (Pietrasanta) è una delle più antiche del panorama nazionale. Gara organizzata dall'Atletica Pietrasanta Versilia si svolgerà sul classico percorso di km 6,2 per gli assoluti e di km 4,7 per donne e veterani. Su distanze ridotte (km 1,7) per le categorie giovanili che apriranno le ostilità alle ore 10 di venerdì 26 dicembre.

Per la cronaca lo scorso anno s’impose il burundiano Jean Marie Vianney Niyomuzika della Unicusano Livorno. Nel settore femminile la vittoria andò a Greta Settino della Toscana Atletica Empoli che con 15’16” stabilì anche il nuovo record della gara.