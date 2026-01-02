Ancora il Giro d’Italia e il campionato italiano under 23

CICLISMO - Il 2026 sarà un altro anno di grande ciclismo sul nostro territorio (nella foto Edoardo Cipollini) e su questo non ci sono dubbi. Già si fregano le mani gli appassionati, che da noi sono sempre tanti al pensiero che per il quarto anno consecutivo sarà Giro d'Italia che, come avevamo ampiamente anticipato a suo tempo, l'edizione #109 della corsa rosa farà tappa, anzi doppia tappa, sulle nostre strade.

Ancora una cronometro (martedì 19 maggio): lo scorso anno fu Lucca-Pisa, stavolta sarà la Viareggio-Massa sulla distanza di km 40,2. Tra l’altro per la città del Carnevale ci sarà un clamoroso poker in rosa. Il giorno dopo la partenza da Porcari, dagli stabilimenti della Sofidel che è anche main sponsor del Giro. Una frazione che dopo 178 chilometri si concluderà a Chiavari in Liguria. Poco più di un mese avanti nel calendario appuntamento altrettanto ghiotto e se proprio vogliamo ancor più coinvolgente. Domenica 28 giugno si disputerà infatti la 55esima edizione del Trofeo Città di Lucca, corsa organizzata dall’UC Lucchese del dinamico presidente Angelo Battaglia. Anticipata rispetto alla consueta collocazione in settembre, la gara sarà valida come campionato italiano under 23: in soldoni ci sarà in palio una fiammante maglia tricolore. Avremo tuttavia modo di parlarne e di anticipare altri succosi appuntamenti (e saranno tanti) che ci attendono dal mondo del ciclismo e anche dei suoi attesi protagonisti. Anche quest’anno lo faremo (perlomeno ci proveremo) in modo vieppiù consolidato con la seconda stagione di “Colpo di Pedale”, la trasmissione sportiva che Noi Tv dedica alle vicende del ciclismo nostrano.