Manifattura Sud, ecco l’avviso pubblico per la rigenerazione

LUCCA - Obiettivo: valorizzare e restituire lo spazio da anni in stato degrado

È uno dei complessi industriali storici più significativi della città, e adesso si punta alla sua rigenerazione. Si tratta dell’area sud dell’ex Manifattura Tabacchi, al centro del nuovo avviso di evidenza pubblica presentato dal Comune di Lucca, nato con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio oggi inutilizzato e in stato di degrado da anni. Illustrata dal consigliere Elvio Cecchini e dal sindaco Mario Pardini, l’iniziativa vuole raccogliere proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione edilizia, prevendendo attività di pubblico interesse, in particolare socio-culturali e formative, ma anche di tipo commerciale al dettaglio, turistico-ricettive o direzionali.

“La rigenerazione della Manifattura Sud è una scelta politica per restituire alla città uno spazio pubblico, vitale e coerente con l’interesse collettivo – ha dichiarato il sindaco Pardini, annunciando l’avvio della procedura, in procinto di pubblicazione -. Si tratta di un progetto che mantiene la proprietà pubblica del complesso e garantisce l’uso comune dei cortili interni, in netta discontinuità rispetto al passato”.

“Abbiamo scelto di aggiornare gli strumenti urbanistici – spiega Cecchini – per modificare una procedura che non era più coerente con la realtà attuale e per garantire un percorso più snello, chiaro e orientato alla qualità del progetto”.