Under 15 e under 12 Reapers Toscana al tricolore di Dodgeball

Guido Casotti

DODGEBALL - Le squadre di dodgeball dei Reapers under 15 One allenata da Lucchesi e Pignatiello e i Reapers under 15 2.0 allenata da Giardina e Capenti e quella under 12 One di Geremia e Dell'Orfanello parteciperanno domenica prossima 18 gennaio al campionato italiano Figest a Ravenna. Le avversarie saranno le compagini di Ravenna, Perugia, Roma Velletri.