Le Allieve della Raffaello Motto brillano a Montemurlo

La Raffaello Motto continua a infilare successi in Toscana: la società viareggina ha infatti totalizzato tre ori e un argento nella prima prova regionale del campionato individuale Allieve Gold di ginnastica ritmica che si è svolta lo scorso fine settimana a Montemurlo (Prato). Doppietta tra le A5, con la vittoria di Anna Francesca Marchetti con 69.350 punti e il secondo posto di Gaia Zuccaro con 65.950. Tra le A4, successo per Camilla Musacci con 44.650 punti, con Lea Camacho appena fuori dal podio, mentre Mia Puntelli si è piazzata diciannovesima. Ottima prova di squadra nella categoria A3, con Anastasia Bertacca che si è aggiudicata il primo posto con 40.400 punti. Zoe Piscitella ha chiuso quinta, Martina Coppola sesta e Tessa Gabbrielli nona. Podio sfiorato tra le A2 per Asia Cordoni (quarta), Beatrice Rocca e Anna Angelucci si sono classificate quattordicesima e ventiduesima.