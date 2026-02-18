Promozione per tre nella finale nazionale serie B basket femminile

La Fase Finale del Campionato di Serie B Femminile di basket 2025/2026 si svolgerà a Codroipo e Latisana (Ud), località in provincia di Udine, da lunedì 8 a domenica 14 giugno 2026, sulla base della formula che sarà pubblicata prossimamente. Si spera naturalmente che tra le finaliste ci sia anche Le Mura Spring Lucca attualmente al secondo posto nel girone della Toscana.

Il calendario dell’evento prevede, per la giornata di giovedì 11 giugno un turno di riposo, durante il quale verranno organizzate diverse attività collaterali. L’evento prevede per la prima volta una finale a 16 squadre che si affronteranno in un’unica sede e rientra tra le attività previste nel piano triennale di rilancio del basket femminile varato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Nel weekend dal 12 al 14 giugno si disputeranno Quarti di Finale, Semifinali e Finali. Le prime tre squadre classificate al termine della Fase Finale saranno promosse in A2.

Le 16 squadre saranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno. Le due toscane (sperando ci sia anche Lucca) finiranno nei giorni B e C.

Girone B

1^ classificata del girone triveneto (TRV1)

1^ classificata del girone laziale (LAZ1)

2^ classificata del girone emiliano (EMR2)

2^ classificata del girone toscano (TOS2)

Girone C

1^ classificata del girone lombardo (LOM1)

1^ classificata del girone toscano (TOS1)

2^ classificata del girone piemontese (PIE2)

la vincente dello spareggio n.2 (Campania/Sardegna) (SPR2)