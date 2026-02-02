Tre medaglie per la Raffaello Motto nelle regionali a Montemurlo

Tre medaglie per la Raffaello Motto nelle regionali a Montemurlo

Ginnastica
Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

Un oro, un argento e un bronzo. È il bilancio della Raffaello Motto nella prima prova regionale del campionato di Specialità di ginnastica ritmica andata in scena nel fine settimana a Montemurlo (Prato). Nella categoria Senior 2, Isabel Puccinelli ha ottenuto la vittoria alla palla e il secondo posto al cerchio. Benedetta Barsotti e Alice Parisi sono invece salite sul gradino più basso del podio nella gara a coppie tra le Junior-Senior.

Il prossimo week-end, sempre a Montemurlo, è in programma la prima prova toscana del campionato Allieve Gold.