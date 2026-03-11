Bambi Becattini, ma che brava al Trofeo Special Olympics di Salerno

Bambi Becattini, ma che brava al Trofeo Special Olympics di Salerno

Ginnastica
Pubblicato il

Roy Lepore

di Roy Lepore

GINNASTICA RITMICA - Grande risultato al Trofeo Special Olympics Campania per Bambi Becattini di Camaiore, che ha conquistato il 1° posto nel livello 4, il livello massimo della competizione, ottenendo i punteggi più alti della gara. Bambi ha rappresentato con orgoglio Aipd Versilia, dimostrando impegno, determinazione e grande passione per la ginnastica.

L’atleta si allena da anni con la società di Lido di Camaiore del Filo Conduttore. Ha preso parte al torneo Special Olimpycs a Salerno ed ha vinto fra l’altro tre medaglie d’oro con punteggi  più alti nel livello 4 più alto nel regolamento di Special di ritmica. Dunque piena soddisfazione per quanto ottenuto da Bambi da parte di chi  la segue ormai da tempo e ha visto la crescita di un’atleta che riesce sempre a mettere in campo il meglio che può, grazie agli allenamenti costanti che effettua con sacrificio e nello stesso tempo passione, ed i risultati poi si vedono.