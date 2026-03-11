Bambi Becattini, ma che brava al Trofeo Special Olympics di Salerno

GINNASTICA RITMICA - Grande risultato al Trofeo Special Olympics Campania per Bambi Becattini di Camaiore, che ha conquistato il 1° posto nel livello 4, il livello massimo della competizione, ottenendo i punteggi più alti della gara. Bambi ha rappresentato con orgoglio Aipd Versilia, dimostrando impegno, determinazione e grande passione per la ginnastica.

L’atleta si allena da anni con la società di Lido di Camaiore del Filo Conduttore. Ha preso parte al torneo Special Olimpycs a Salerno ed ha vinto fra l’altro tre medaglie d’oro con punteggi più alti nel livello 4 più alto nel regolamento di Special di ritmica. Dunque piena soddisfazione per quanto ottenuto da Bambi da parte di chi la segue ormai da tempo e ha visto la crescita di un’atleta che riesce sempre a mettere in campo il meglio che può, grazie agli allenamenti costanti che effettua con sacrificio e nello stesso tempo passione, ed i risultati poi si vedono.