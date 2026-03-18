Il grande Rafting torna sul torrente Lima con le belle sfide tricolori

RAFTING - Il countdown è iniziato: il prossimo 21 e 22 marzo le acque cristalline del fiume Lima torneranno a essere protagoniste del rafting nazionale. La Rockonda ssd ha infatti l’onore (e l’onere organizzativo) di ospitare la seconda tappa del calendario Firaft 2026, una delle competizioni fluviali più spettacolari e attese della stagione.

Un autentico parterre de roi. L’evento richiamerà squadre da ogni angolo della penisola: dal Trentino Alto Adige alla Calabria. Il programma sportivo è densissimo e vedrà gli atleti darsi battaglia per: Il titolo di Campione d’Italia Rafting Slalom e Discesa Classica (categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi). La Gara Nazionale Slalom e Discesa Classica per le categorie superiori. I Campionati Assoluti di Packraft Slalom (tutte le categorie). Sguardo verso l’Europa: le convocazioni azzurre. L’importanza della manifestazione è sottolineata dalla presenza del Direttore Sportivo della Nazionale, Heros Ferreira. Proprio a Bagni di Lucca verranno ufficializzate le prime convocazioni del 2026 per gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei Under 19 e Under 23, in programma a Pau, in Francia, il prossimo aprile. Il nostro augurio, spiegano gli organizzatori di Rockonda, è di vedere i talenti toscani tingersi d’azzurro tra i convocati della Nazionale.”