La grande festa del Minibasket con la fase internazionale del Cefa

MINIBASKET - Si aprirà giovedì sera, con l’arrivo di alcune delle squadre partecipanti, la 33esima edizione del torneo di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. Dodici le squadre in gara: tre estere, tre provenienti da Campania e Valle d’Aosta, cinque toscane tra cui i campioni in carica del Don Bosco Livorno e naturalmente i padroni di casa del Cefa Basket Castelnuovo.

Da venerdì 1° maggio a domenica 3, tre giorni di gare tra il palazzetto dello sport e la palestra delle scuole superiori per la categoria Aquilotti (nati nel 2015-16-17). Ma come sempre accade, la magia più grande del torneo è unire bambini provenienti da città e paesi diversi. Venerdì sera la consegna della 23esima edizione del Memorial Danilo Boschi ad Andrea Capobianco, attuale allenatore della nazionale di basket femminile, molto stimato nell’ambiente per i risultati sul campo ma anche per il suo ruolo di formatore visto che per tanti anni è stato responsabile del settore squadre nazionali giovanili e del comitato nazionale allenatori. Sabato sera invece una serata di musica e giochi e infine domenica mattina la finale terzo quarto posto e la finalissima intramezzate da una sfida al tiro libero per ricordare Emanuele Rocchiccioli. Al termine del torneo sarà anche consegnato il premio Fair Play messo in palio dal Panathlon Garfagnana. Ma ricordiamo le squadre protagoniste suddivise in tre gironi. Nel girone A ci sono i croati del KK Zadar Basketball che con sette successi sono la squadra più vincente del torneo, lo Sporting Portici (Napoli), Endas Basket Pistoia e Basket Massa e Cozzile (Pistoia). Nel girone B i lituani del Skm Sostines Krepsinio Mokykla di Vilnius che affronteranno il Minibasket Torre Annunziata (Napoli), il Dany Basket Quarrata (Pistoia) e i padroni di casa del Cefa. Infine, il girone C vede un’altra formazione lituana, la Saint Basketball Academy di Vilnius assieme ad Eteila Aosta, Versilia Basket 2002 e i campioni in carica del Don Bosco Livorno, freschi vincitori per il terzo anno consecutivo della fase regionale.