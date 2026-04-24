Villa Basilica, Dika rilancia la variante “lucchese” a via delle Cartiere

Villa Basilica, Dika rilancia la variante “lucchese” a via delle Cartiere

Cronaca
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di Redazione

VILLA BASILICA - Unire le forze per trovare una soluzione ai problemi di collegamento viario con il polo cartario di Villa Basilica. Questo l'appello lanciato da Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, che ha Villa ha incontrato il sindaco Giordano Ballini.

La soluzione rilanciata da Dika è quella di una viabilità alternativa che passi sul versante lucchese aggirando l’abitato storico di Collodi.