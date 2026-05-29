Baskin, l’ISI Barga conquista l’argento nazionale alle finali dei Giochi della Gioventù

Straordinario secondo posto a Roma per la 2B IPSEOA dell’ISI Barga, alla prima partecipazione nazionale: battute Campania, Trentino, Abruzzo e Sicilia, la squadra toscana si arrende solo al Piemonte in finale

Dal 26 al 29 maggio la DS della squadra di basket femminile di Lucca le Mura Spring Imma Gentile, ha accompagnato, in qualità di docente di sostegno, gli studenti della classe 2B IPSEOA dell’ISI Barga alle Finali Nazionali dei Giochi della Gioventù di Baskin a Roma, rappresentando la Toscana.

Un cammino straordinario che ha visto la squadra superare Campania, Trentino e Abruzzo nella fase preliminare e conquistare la finale dopo la vittoria in semifinale contro la Sicilia. Solo il Piemonte è riuscito ad avere la meglio nell’ultimo atto, con appena 8 punti di scarto.

Il risultato? Una splendida medaglia d’argento e un eccezionale 2° posto nazionale su 13 squadre provenienti da tutta Italia.

Un traguardo ancora più significativo perché raggiunto alla prima partecipazione a una competizione nazionale di questo livello.

Complimenti agli studenti, ai docenti Maria Chiara Marchetti, Imma Gentile, Veronica Perpoli, Deborah Festa e Patrizia Santi, e al Dirigente Scolastico Prof. Cipolletta per aver portato così in alto i valori dello sport, dell’inclusione e del lavoro di squadra.