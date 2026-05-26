BF Porcari chiude seconda nella Coppa Toscana under 15

BASKET GIOVANILE - Si chiude con un secondo posto in Coppa Toscana la stagione dell’Under 15 del BF Porcari, protagonista di un intenso e combattuto weekend di Final Four disputato a Fucecchio. Un epilogo che lascia certamente un pizzico di amarezza per la finale sfuggita di misura contro USE Empoli, ma che non cancella quanto di straordinario fatto vedere durante tutta l’annata dalle giovani gialloblù.
Dopo aver battuto in semifinale (76-48) il Pontedera nell’atto conclusivo le giovani porcaresi hanno affrontato la USE Empoli che si è imposta 57 a 53 nonostante la rimonta delle gialloblù.
L’Under 15 del Basket Femminile Porcari protagonista è composta da Anna Paolinelli, Giulia Marcucci, Sofia Rossi, Ambra Tasha, Sara Gargani, Melissa Riccardo, Emma Zito, Beatrice Ninci, Melissa Del Guerra, Emanuela Mbonu, Martina Riccardo e Odette Biagiotti.
A guidare il gruppo lo staff tecnico formato da Gianluca Riccomini e dall’assistente Adele Fanucchi.