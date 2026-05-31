Quando l’unione fa… la forza; nasce la realtà di M.C. Volley

PALLAVOLO B MASCHILE - Pallavolo Camaiore e Pallavolo Massa smettono di correre da sole. Insieme danno vita a M.C. Volley: un consorzio con oltre 500 atleti, 31+ campionati FIPAV e 24 squadre giovanili. I numeri parlano chiaro: siamo di fronte ad uno dei progetti pallavolistici più importanti d'Italia.

Mentre vediamo alcune immagini dell’ormai ex-UPC Camaiore possiamo sottolineare che a livello seniores sarà allestita una B Nazionale, una C Regionale e a cascata due serie D regionali e due Prime Divisioni. Ovviamente tutte col marchio Massa-Camaiore Volley. Ma un occhio di riguardo andrà anche al settore giovanile dove saranno allestite 24 squadre partecipanti a 31 campionati: dall’under 19 all’avviamento allo sport. Al timone del settore giovanile due dei nomi più rispettati della pallavolo toscana: Silvia Angelini e Teodoro Fischetto, professionisti che portano visione, esperienza e risultati. Formare i giovani non è un optional ma è la missione principale della neocostituita realtà pallavolistica. Le Amministrazioni Comunali di Massa e Camaiore hanno dimostrato fin dall’inizio un impegno concreto verso questo contenitore sportivo dove la pallavolo diventa cultura, identità e comunità di un intero territorio. M.C. Volley è un consorzio aperto a tutte le società che vogliono far parte di qualcosa di grande. Il motto è questo: più siamo, più siamo forti. Nelle prossime settimane tante altre novità: lancio del nuovo progetto social ufficiale; campagna di recruiting atleti su tutto il territorio; presentazione ufficiale dello staff tecnico completo; apertura delle iscrizioni per la stagione 2026/27 e comunicazione ufficiale del Consiglio Direttivo.