Scuola, 15 posti in meno per il personale non docente

Lucca - A lanciare l’allarme sono Flc Cgil e Cobas Lucca dopo aver ricevuto i numeri dei tagli dall’Ufficio Scolastico Provinciale

Il prossimo anno scolastico la scuola Toscana subirà un taglio notevole del personale ATA, con 198 posti in meno. In Provincia di Lucca il taglio riguarderà i 14 Collaboratori Scolastici e di 1 Assistente Amministrativo. A lanciare l’allarme sono Flc Cgil (Federazione Lavoratori della Cultura) e Cobas Lucca dopo aver ricevuto, dall’Ufficio Scolastico Provinciale i numeri della riduzione. Se si considerano “i numerosi plessi e le sedi distaccate in territori vasti, si rischia di non garantire neanche l’apertura dei plessi” ammoniscono i sindacati lanciando un appello all’Ufficio scolastico regionale e alla politica a “garantire con l’assegnazione dei posti in deroga il recupero di quelli persi dall’organico di diritto”.