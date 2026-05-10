Viareggio allo…Zenith supera il turno; avanti per la serie D

CALCIO ECCELLENZA - Allo stadio "Bellucci" di Agliana i bianconeri battono 2 a 1 lo Zenith nella finale playoff del girone A di Eccellenza Toscana. Nonostante la solita emergenza infortuni le zebre giocano un'ottima partita. Lanieri avanti su autorete di Bertacca cui risponde la bella doppietta del bomber Pegollo che al 95° evita i supplementari.

I bianconeri, che saranno seguiti da un buon numero di tifosi, lamentano infatti le assenze di Videtta, D’Alessandro, Giannotti, Ivani, Brondi e Sforzi che ha lavorato a parte tutta la settimana. Tra i lanieri rimane in dubbio la presenza del bomber Del Pela. Ecco la formazione del Viareggio (3-5-2): Nucci in porta, Romanelli, Bertacca e Danovaro in difesa; Purro, Lollo, Sforzii, Tieu Kapieue e Bertelli cerniera mediana; Gabrielli e Pegollo in attacco. La cronaca della partita. Zenith in vantaggio al 17° su sfortunata autorete di Bertacca. Immediata la reazione del Viareggio del Viareggio che perviene al pareggio (22′). Nella ripresa la gara rimane incerta e quando ormai sembrano scontati i supplementari ancora Pegollo segna il punto del 2 a 1 che manda i bianconeri alla fase nazionale.