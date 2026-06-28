Addio Allyson, morto il cane dei vigili del fuoco

TOSCANA - Aveva 11 anni. Insieme alla sua conduttrice Francesca ha dedicato gran parte l'intera esistenza al soccorso pubblico

Lutto per i vigili del fuoco della Toscana. È morta all’età di 11 anni il cane labrador Allyson, che insieme alla sua conduttrice Francesca ha dedicato gran parte della sua vita al soccorso pubblico. Per anni è stata una parte del nucleo cinofilo della Toscana, affrontando macerie, fango e situazioni critiche pur di salvare vite umane.

Arrivato in caserma ancora cucciola, Allyson ha superato un duro addestramento, brevettandosi presso la scuola Nazionale cinofilo dei VVF a Volpiano nel 2018, per diventare un professionista del salvataggio. Non era solo un animale da lavoro, ma una vera e propria specialista della ricerca sotto le macerie e nei contesti di calamità naturale. Ha partecipato a molte ricerche di persone sia in Toscana che fuori regione. A causa di un brutto infortunio, nel periodo post covid, Allyson non ha potuto svolgere attività di ricerca e soccorso collocandosi in pensione anticipata.