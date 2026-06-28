Motomessa, trentennale da record a San Pellegrino in Alpe

SAN PELLEGRINO IN ALPE - Protagonista anche l'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Moto fin dalle prime ore del mattino

Quest’anno il numero delle moto presenti ha superato ogni edizione precedente. Hanno iniziato ad arrivare fin dalle prime ore del mattino formando un lungo serpentone attraverso i tornanti in direzione San Pellegrino. In molti hanno unito il desiderio di partecipare alla Motomessa, con la ricerca di un pò di frescura visto le temperature da record di questa ultima domenica di giugno. Questo appuntamento, nato quasi per gioco da 4 amici, nel corso di questi tre decenni è diventato qualcosa di veramente straordinario. Per partecipare a questo evento arrivano dalla Toscana, dall’Emilia e anche oltre, con lo spirito di condividere un’autentica passione.

A celebrare la liturgia Mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e ormai anche per lui è un appuntamento fisso, con il vescovo Don Fulvio Calloni e Don Silvio Righi, il parroco motociclista. Al termine anche un momento celebrativo: l’amministrazione comunale di Castiglione e il gruppo della Motoporchetta hanno voluto consegnare degli attestati per ringraziare Manlio Pesetti e quel gruppo di amici per quello che sono riusciti a fare in questi anni.

La cerimonia si è conclusa nella piazza di San Pellegrino con la tradizionale benedizione delle moto: il vescovo in sella alla moto condotta dalla vice sindaca di Castelnuovo Garfagnana Chiara Bechelli ha benedetto moto e motociclisti partecipanti all’iniziativa.