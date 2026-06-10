Nessuno in Italia come la Motto; tre titoli agli Assoluti in Trentino

GINNASTICA RITMICA - Ai campionati italiani Assoluti di ginnastica ritmica di Folgaria (Trento) è arrivato un magnifico “Triplete”. La prima a salire sul gradino più alto del podio è stata la formazione della categoria Allieve. È stata poi la volta della squadra Open: dopo il quinto posto nella prova eliminatoria (con 91 squadre iscritte).

A completare la serie dei titoli ci ha pensato la formazione dell’Insieme Giovanile, vittoriosa a pari merito con la Eurogymnica Torino: Virginia Bacci, Ginevra Borghesi, Lea Camacho, Siria Pastacaldi ed Emily Puccinelli hanno ottenuto 21.800 punti nelle 5 palle, prevalendo al termine di una gara con 61 gruppi partecipanti. Grazie a questo tris di vittorie, la Motto si è aggiudicata il memorial Miglietta-Ruffa.